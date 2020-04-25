اخبار ليبيا الان عاجل

مكونات الزنتان ترفض دعوة حفتر للتفويض وتعتبرها التفافًا على اتفاق الصخيرات – فيديو

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رفضت الغرفة المشتركة لمكونات الزنتان السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، السبت، دعوة حفتر، التي طالب فيها الشعب بتفويض مؤسسة بإدارة المرحلة القادمة.

واعتبرت الغرفة في بيان لها هذه الدعوة التفافًا على الشرعية المنبثقة من الإعلان الدستوري واتفاق الليبيين بالصخيرات.

وطالبت الغرفة أعضاء مجلس النواب في طبرق بالالتحاق فورا بأعضاء مجلس النواب الموازي في طرابلس، وتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية فيما تتعرض له البلاد من حرب ظالمة اقتلعت أرواح الشباب من دون أي قضية، بحسب نص البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كم سنة تقولوا جيش وشرطة يا لا ةل. هولاء ولا إلى هولاء الان لابد من توجيه ضربات عسكرية للخونة في الزنتان

    رد

  • والله ما عندكم طارقة ومنافقين كم سنة مع حفتر نار لكم وله، ليش ما وقفتوا حفتر من البداية يا شياطين لأنكم منافقين مع احترامي للإشراف منكنم، سنة كاملة الناس تموت ثم تقولوا المتمرد حفتر، لعنة الله عليكم،. والأمور يسير فيها الله وسوف تتعاقبوا أشد العقاب في الدنيا والآخرة

    رد

  • هذه هي الدمقراطية القرامطة يحق حثالات مرتزقة حفتر يفوضهم جرذهم يخرجوا مظاهرات يخرقون حظر كورونا لا يسمحون اي الشخص اخر في البرقة معارضة حفتر او خروج مظاهرة ضده هذا ممنوع حتى الانصار عقيلة صالم يتم منعهم اما تخرج مظاهرات الليان ضدهم يتم شتمهم من طحالب مرتزقة بي اي صفة يتم تفويض حفتر اللواء متقاعد لا الصفة السياسية ولا عسكرية يريد حفتر ما عجز عنه عسكريا يريد تحقيقه سياسيا ينفذ الخطة المخابرات المصرية اعتمدها العميل السيسي ابن مليكة اليهودية

    رد
  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة القائد المشير حفتر والشعب والجيش معاه ومعهم رجال الزنتان بلا اخوان:

    قرأت عبارة كتبها ابناء بنغازي ابناء عمر المختار النشامة اذا اردت الرجال فسألني عن الزنتان
    ففهمت انهم رجال وطنيين رجال ليبيا المخلصين مع الشعب والجيش لتطهير ليبيا من الخونة والعثمانيين الاتراك
    أما هذا الخبر الذي لم أصدقه هو انكم رفضتم الوقوف مع الشعب والجيش وقائده في هذه المرحله العصيبة الحرجة من تاريخ ليبيا
    وهي نكون احرار او نكون عبيدا للاتراك ؟
    قبل ان تجيبوني من انتم ؟؟
    اريد ان اوضح لكم حقيقة ربما تكون غائبة عنكم بالنسبه لا تفاق الصخيرات ؟
    هل تعلمون ان اردوغان هو الرئيس الحقيقي لداعش بالعراق وسوريا وليبيا ومصر وتونس والمغرب وكل دول العالم انه مطلوب قضائيا كمجرم حرب دولي وراء كل مصائب الدنيا
    بدليل لما طلب حضور داعش من سوريا جاءوا بسرعة اليس ذلك دليل واضح علي إنه زعيمهم الحقيقي ؟
    وتحالف مع كل خونة الدنيا ومنهم الاخوان
    في دول العرب بلا استثناء
    حيث اعلن في تركيا في خطاب علني اعلن فيه ان لنا ميراث ميراث اكررها لتركزوا
    ميراث في مصر وليبيا وسوريا وتونس والجزائر والمغرب والسودان وكل الدول العربيه
    انه يريد ان يحتل هذه البلاد هذا الواهم
    ففي مصر فطنوا لهذه العصابة التي قال فيها صبيه الإخواني مرسي للمشير السيسي لقد جئنا لنجلس هنا 400سنةاشارة لحكم العثماني الاسود الذي عاد بالعرب للوراء 1000سنه بعد ان كان العرب الحضارة في كل شيء وقتل من الليبين الكثير والتاريخ عندكم وكذلك من العرب
    في مصر قام الشعب مع الجيش وقائده وفوضناه بإسقاط هذه العصابه الخائنة لبلادها وكان ورائهم مؤامة لتنصيبهم للحكم مثل عندكم وقال النا انهم متدينين فكانت النتيجة اهم كانوا فاشلين في الغذاء والكهرباء وكل شيء وعملوا مليشيات ارهابيه لتحكم البلد وحاربوا الجيش وقتلوا ابنائنا ساعة الإفطار وهم يفطرون ولكن جيشنا القوي بقيادة قائده البطل مثل القائد حفتر سحقهم بفضل الله عز وجل
    وفعلا عزلناه واسقط الشعب شرعيته لان الشعب هو صاحب الشرعية ينصب والصالح ويعزل الفاسد ونصبنا الرجل الصالح المحب لشعبه ووطنه وأمته العربيه القائد البطل المشير عبدالفتاح السيسي ليقود المرحلة الصعبة والحرجة للامة وبفضل الله
    نجح نجاحا كبيرا وفر الغذاء وعمل مزارع سمكية وحيوانية والدواء وعالج 100مليون مصري بمليارات وسلح الجيش ماشاء الله ومازال لنقف في وجه الواهمين والخونة ووفر الكهرباء لدرجة اننا نصدر لاشقائنا الكهرباء لتنور حياتهم ونقف مع الاشقاء ليبيا والسودان وكل العرب في محنتهم
    فمصر الام او الشقيقة الكبري
    فكلنا جسد واحد اذا اشتكي منه عضو تداعي له باق الجسد بالسهر والحمى هكذا المؤمنون المخلصون
    لدرجة اننا انتخبنا الرئيس السيسي مرة اخري وسنستمر نختاره طالما تتقدم بلادنا والرخاء علي يده والامن والجيش قوي بفضل الله عز وجل وكل انجاز يعمله مع شعبه يقول هذا بفضل الله عز وجل
    ففشل اردوغان وعصابته الاخوان بمصر ودوسنا عليهم والله اكبر
    اما في ليبيا فقد كان لايوجد جيش فانتهز اردوغان الفرصة وقام بإدارة اتفاق الصخيرات بالمغرب من وراء الستار لانه يعرف مدي كره العرب له يريد ان يرثهم الواهم- ورشي واشترى ضعاف النفوس الليبين ليختاروا الإخوان وفعلا نجح في تنصيب عصابة الاخوان واخذوا يرسلوا الجزية أموال وبترول الليبين الي اردوغان بحساباته الشخصية -وكانت عصابته المجلس الساقط من الشعب آنهاتقوم بارسال اموال ليبيا الي اردوغان وجزء قليل لتركيا فلماذا يحتل ليبيا وعصابته بالمجلس قايمة بالواجب وبتبعت له الجزية يوميا فعصابة المجلس محتله وكله تمام – وكان الجيش الليبي يلملم رجاله من كل انحاء ليبيا شرقا وغربا وجنوبا وبمساندة الشقيقة الأم مصر والاشقاءالعرب فليبيا العربية جزأ هام من وحدة العرب وفعلا قام بتطهير بنغازي ثم درنة وكلكم يعلم ذلك والارهاب الذي كان فيها بقيادة الارهابي اردوغان واتباعه هنا ثم ذهب للجنوب وطهره ثم ذهب لطرابلس وطهر 90%منها وهرب الاخوان الي تركيا ليعلموا أردوغان زعيم داعش ان سيل اموال ليبيا انقطع وعاد لأهله عن طريق جيشه البطل وقائده البطل
    وان عصابة المجلس الفاسدة المحتلة لثروات ليبيا اسقطعها الشعب صاحب الشرعية وقفل منبع النفط رزق شعبه
    وهنا خرج أردوغان لص اموال الليبين المنهوبه من وراء الستار ليسرق في العلن وعمل اتفاقية بحار وهذه لاتكون الا مع الجيران تونس ومصر وذلك حتي يخدع العالم بتدخله لسرقة بترول ليبيا علنا ولو بالحرب وفي الخفاء في حرامية تانيه معاه
    تفتكروا لو كانت تونس والله ماكان سئل لان معندهاش بترول زي ليبيا هذا حراااامي سرق جزء من سوريا وبيحاربوه للآن جيش سوريا البطل وجاي يسرق جزء من ليبيا وبيحاربه جيش ليبيا البطل وقبل ذلك سرق جزء من قبرص للآن ميراث ايضا
    فهل ارض ليبيا ميراث مثل قبرص فيحتلها ؟؟؟
    فوقوا يارجال الزنتان
    كيف تعملون اعلان ضد رجلكم وجيشكم وقائده في هذا الوقت الحرج والعصيب من تاريخ ليبيا الحديث يجب ان تكونوا علي قلب رجل واحد مع قائدكم كما كانت مصرعلي قلب رجل واحد مع قائدها فجيشكم مولود منكم يقف في وجه هذا اللص وعصابته لوقف نزيف سرقة بترولكم الذي رزقكم الله به واحتلال ارضكم
    وهو مستخسره فيكم انه يتكلم عن ان ليبيا ميراث
    وخطابه موجود علي النت وقناة سوريا بتنشره دايما
    هذا اللص اردوغان مع خونته الاخوان عدو للعرب ويريد ان يرث ارضهم وثرواتهم ولكن
    هيهات هيهات لهذا اللص وعصابته
    يارجال واشراف وشيوخ الزنتان إن بينكم
    عناصر إخوان هم اللذين ارادوا أن يسلخوكم من ابناء وطنكم وشعبكم ليبيا ويقولوا إنه التفاف علي اتفاق الصخيرات الباطل لأن مدير مؤامرة الصخيرات اللص أردوغان ومجلسه هم صبيانه الخونه
    هذا الرجل لم يقل انه يريد سلطة ولكن ليقف ويمثلكم بإسمكم امام العالم الظالم الذي يضع رأسه بالتراب امام همجية هذا العدو الذي يقتل اخوتكم الحقيقيون الليبيون اثناء سحورهم بترهونة وغيرها
    هذا العدو العثماني الآن جاء ليحتل بلدكم ليبيا ويحقق اوهامه بانها ميراث اجداده والخونة عصابة المجلس الساقط لانه مؤامرة وانتهت صلاحيته واسقطه الشعب
    فالشعب هو الشرعية لاي حكم
    لايبالوا لان الاخوان لا وطن لهم ولا دين الا الخيانة ويبرروها بالباطل دائما
    عودوا لرشدكم وإنبذوا الخونة الإخوان الذين حملوكم لتنسلخوا من شعبكم وجيشكم حتي لايرث اردوغان الواهم ارضكم ورزقكم البترول ويقتل ابنائكم ويستحي نسائكم
    فوقوا ولا تسمعوا للإخوان الكذابيين لم نر منهم في مصر الا الخراب وقتل انفسهم فهم في النار وغريانهم اعمي القلب هنا يقول اعملوا ذلك -حقا – انها لا تعمي الابصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور- صدق الله العظيم
    فوقوا يارجال الزنتان وقفوا مع شعبكم وجيشكم ودوسوا علي العثمانيين وخونتهم -التي اوضحت لكم حقيقة مؤامرة الصخيرات اعلاه-
    دوسوا عليهم واسحقوهم بشعبكم وجيشكم وممثلكم قائده كرجل واحد
    قبل ان يدوسوا عليكم
    اللهم قد بلغت لإخوتي الليبين في العروبه والإسلام
    اللهم فأشهد
    استخيروا ولا تتأخروا عن ركب النصر الذي هو من عند الله العزيز الجبار علي الطغاة العثمانيين ومواليهم الخونة
    وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم

    رد