مكونات الزنتان ترفض دعوة حفتر للتفويض وتعتبرها التفافًا على اتفاق الصخيرات – فيديو

رفضت الغرفة المشتركة لمكونات الزنتان السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، السبت، دعوة حفتر، التي طالب فيها الشعب بتفويض مؤسسة بإدارة المرحلة القادمة.

واعتبرت الغرفة في بيان لها هذه الدعوة التفافًا على الشرعية المنبثقة من الإعلان الدستوري واتفاق الليبيين بالصخيرات.

وطالبت الغرفة أعضاء مجلس النواب في طبرق بالالتحاق فورا بأعضاء مجلس النواب الموازي في طرابلس، وتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية فيما تتعرض له البلاد من حرب ظالمة اقتلعت أرواح الشباب من دون أي قضية، بحسب نص البيان.

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