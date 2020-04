أعلن المجلس البلدي بمنطقة خليج سرت ، السبت، أنه سيتم توزيع اسطوانات غاز الطهي الثلاثاء القادم بحسب القوائم المُعلن عنها في كل منطقة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تخصيص حصص المناطق بواقع 900 اسطوانة لمنطقة بن جواد، و 250 للنوافلية، و 250 للوسط، و 150 لابو سعدة، و 250 للوادي الأحمر.

وناشد المكتب المواطنين بالاطلاع على القوائم المُعلن عنها في كل منطقة للتأكد من أسمائهم، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي شكوى التواصل مع ديوان البلدية.

The post توزيع اسطوانات غاز الطهي الثلاثاء القادم بمنطقة خليج سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24