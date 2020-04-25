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“البرلمان الأوروبى للعلاقات مع البلدان المغربية” يدعو لوقف القتال فى ليبيا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغربية، أندريا كوزولينو، الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، وإفساح المجال للحوار بمناسبة شهر رمضان.

وقال كوزولينو وفقا لوكالة نوفا الإيطالية إن وباء كورونا يجني الضحايا ويجبر المؤمنين على البقاء في منازلهم لتجنب العدوى، وعدم ذهابهم إلى المساجد والتجمعات الرمضانية، في حين إن الاقتصاديات المحلية تتأثر بعواقب هذه الأزمة التي وصلت إلى دول تعاني بالفعل من معدل مرتفع من البطالة والفقر.

ودعا كوزولينو الأطراف في طرابلس لوقف القتال حتى يكون شهر الصوم والتوبة فرصة لاستئناف الحوار، خاصة أن السكان يواجهون بالإضافة إلى معاناة آثار الوباء مأساة الحرب.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • شنو قصة البرلمان الاوروبي الاستعماري الذي يلح علي وقف القتال أكيد حاسس ان نهايه مليشيات الاخوان قد اقتربت نهايتها ويريد الاوروبيين انقاذ حياة عملاءهم من الأخوان

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