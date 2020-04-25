الكهرباء: هذه أسباب الانقطاع المتكرر للتيار في بعض المناطق

أرجعت الشركة العامة للكهرباء، الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالعديد من المناطق إلى خروج عدد من وحدات التوليد بمحطتي توليد رئيسيتين نتيجة للنقص الشديد في إمدادات الوقود بمختلف أنواعه ( غاز ، سائل خفيف ، سائل ثقيل )

وأضافت الشركة العامة للكهرباء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أن الأساس في الانقطاعات هو قفل صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح، ما اضطر الشركة إلى الانتقال للتشغيل بالوقود السائل الغير متوفر بالكميات المطلوبة وفق ما أفادت به المؤسسة الوطنية للنفط نتيجة لقفل حقول النفط، وتدني حجم المخصصات للميزانية التشغيلية للمؤسسة.

وأكدت الشركة على أهمية فتح تزويدات الغاز، مشيرة إلى أنه بإعادة فتح الصمام سيتم تشغيل جميع الوحدات وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي، ولن يكون هناك عجز في هذه الفترة، بحسب المنشور، مبينة أن الاعتماد على تشغيل وحدات التوليد بالوقود السائل يتكلف مبالغ مضاعفة مقارنة بتكلفة استخدام الغاز.