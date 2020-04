العامة للكهرباء: الانقطاع المتكرر للخدمة سببه نقص إمدادات الوقود

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، أن الانقطاع المتكرر للكهرباء على عدد من المناطق سببه خروج عدد من وحدات التوليد عن العمل بسبب نقص إمدادات الوقود بمختلف أنواعه.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة أن قفل صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح اضطر الشركة إلى الانتقال للتشغيل بالوقود السائل غير المتوفر نتيجة لغلق حقول النفط، مشيرا إلى أنه فور إعادة فتح الصمام سيتم تشغيل جميع الوحدات وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي.

