حكومة السراج تمدد حظر الملاحة الجوية 15 يوماً

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، السبت، تمديد حظر الملاحة الجوية على الطيران المدني بجميع المطارات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم.

وبحسب القرار الذي نشرته مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة السراج،فإن الوفود الرسمية وحالات الجرحى التي تتطلب علاجهم بالخارج، وكذلك عمليات الشحن الجوي.

وكان ما يسمى المجلس الرئاسي قد أعلن في 14 مارس الماضي، حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد، وقرر إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية اعتبارًا من 16 مارس، وذلك ضمن إجراءات احترازية شملت غلق المساجد ومراكز التجمعات والأسواق وتعليق الدراسة.