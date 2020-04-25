اخبار ليبيا الان

حكومة السراج تمدد حظر الملاحة الجوية 15 يوماً

تم النشر منذُ 11 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، السبت، تمديد حظر الملاحة الجوية على الطيران المدني بجميع المطارات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم.

وبحسب القرار الذي نشرته مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة السراج،فإن الوفود الرسمية وحالات الجرحى التي تتطلب علاجهم بالخارج، وكذلك عمليات الشحن الجوي.

وكان ما يسمى المجلس الرئاسي قد  أعلن في 14 مارس الماضي، حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد، وقرر إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية اعتبارًا من 16 مارس، وذلك ضمن إجراءات احترازية شملت غلق المساجد ومراكز التجمعات والأسواق وتعليق الدراسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك