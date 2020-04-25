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بركان الغضب: المنطقتان الغربية والوسطى مناطق عمليات عسكرية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت ما تعرف بعملية بركان الغضب، السبت، المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى مناطق عمليات عسكرية لقوات الوفاق يمنع التحرك فيها دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

وطالبت عملية بركان الغضب في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من مزاولي الأنشطة التجارية كالسلع الغذائية والأدوية، بالتواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع، بالتنسيق مع حكومة الوفاق وبما يحافظ على سير العمليات العسكرية، داعية إلى ضرورة التنسيق معها لتطبيق قرارات المجلس الرئاسي، والوزارات بشأن إيصال المستلزمات والتجهيزات الخاصة بمجابهة وباء كورونا إلى كافة المدن والقرى في المناطق المشار إليها، كل حسب المنطقة العسكرية التابعة لها، بحسب نص البيان.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • كيف صار حتي عصابات الجريمه المنظمه في براكة الخنب اصبحت جيش حتي هي واصبح لها مناطق عمليات عسكريه مغلقه عجبي الدنيا جابت مافيها ومازال ياما نسمعوا واللي يعيش يشوف عصابات قطاع الطرق عندها مناطق محظوره اعتقد نحن في نهايه عمر امة محمد ٠صلي الله عليه وسلم ٠ حيث قال نهاية امتي علي يد غُليمةً سفهاء وهاهم في مصراته وطرابلس غليمه سفهاء مشكلين مليشيات من قطاع الطرق واضافوا عليهم مرتزقه من رسويا

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  • يابركان الكذب انتم عبيد السلطان امعات لاوزن لكم والمعتوه ينفذ اجندة امريكية هدفها استعادة امريكا لقاعدة عقبة بن نافع التى طردوا منها ايام القذافى لهذا اعطى الامريكان ضوء اخضر مشروط لاردوغان لنقل اكبر عدد من الدواعش والقاعدة علنا وعلى مراى المجتمع الدولى وبالمخالفة لتعهدات برلين الى المنطقة الغربية حتى يجد الامريكان مبررا للتدخل لقتال داعش البعبع الذى صنعوه مع الموساد وبرعاية تركية قطرية وتواطؤ ايطالى وصمت عربى ودليل قاطع امام الجميع بان المجتمع الدولى بدعم حكومة اعلنت ان الدواش الذين قتلوا وحرقوا ونهبوا فى صبراته قوات الوفاق ومالم يقولوه ان هذا برضا امريكا التى راينا انها تاهت امام جائحة كورونا ومع ذلك نجد حكام المسلمين يخشونها اشد خشية من الله رغم رسالة الكورونا التى لن تكون الاخيرة وغضب ربنا سيكون اكبر على من كان قبلته البيت الابيض من دون الله

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  • عمليات عورتك يا سفيه يللي ماعنك لا كرامه و لاشرف. هذا الكلام يقولوه تريس مش تيوس جبناء زيك.

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