بركان الغضب: المنطقتان الغربية والوسطى مناطق عمليات عسكرية

أعلنت ما تعرف بعملية بركان الغضب، السبت، المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى مناطق عمليات عسكرية لقوات الوفاق يمنع التحرك فيها دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

وطالبت عملية بركان الغضب في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من مزاولي الأنشطة التجارية كالسلع الغذائية والأدوية، بالتواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع، بالتنسيق مع حكومة الوفاق وبما يحافظ على سير العمليات العسكرية، داعية إلى ضرورة التنسيق معها لتطبيق قرارات المجلس الرئاسي، والوزارات بشأن إيصال المستلزمات والتجهيزات الخاصة بمجابهة وباء كورونا إلى كافة المدن والقرى في المناطق المشار إليها، كل حسب المنطقة العسكرية التابعة لها، بحسب نص البيان.

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