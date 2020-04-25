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بني وليد تواصل استعداداتها لمجابهة جائحة كورونا

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ضمن جهود مكافحة جائحة كورونا، سلّم المجلس البلدي بني وليد شركة الخدمات العامة للنظافة سيارة رش للتعقيم ومكافحة الحشرات. 

كما تم تسليم الخدمات الصحية سيارة إسعاف مجهزة وسيارة حافظة المعدات والأدوية، بحضور عميد البلدية وعدد من المسئولين للجهات المعنية وذلك ضمن برنامج المساعدات لمجابهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

تجدر الإشارة إلى أن بلدية بني وليد، تسلمت الخميس، أربع سيارات من وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، للدعم في مجابهة جائحة فيروس كورونا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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