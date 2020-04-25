اشتباكات بين “ثوار طرابلس والردع” في زاوية الدهماني

تعليقات
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كلاب تتصارع فيما بينها على السلطة والمال وجلب مرتزقة ربنا يلعنهم هم وقائدهم الاعمى اخر من يعلم بما يحدث
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المفتن العجلاتي باشا اغا خطها بينهما حتى يكسروا بعضهم تم ينفرد بالغالب منهم ويسلط المصاريت عليه ليسيطر على العاصمة بالمصاريت فقط وفروخ طرابلس عقلهم يجيبه ربي وفاتهم أن هذا العجلاتي مرتكب مجزرة غرغور وحرق الطائرات مع المجرم بادي وقعد داسلهم طرد حكومة الغويل والمصاريت من طرابلس عندما مكنوا السراج من طرابلس والان حان موعد الانتقام خاصة بعد هروب هيتم التاجوري وهروب هاشم بشر .
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وين قنونو يكذب علينا ويقول ان بركان الغضب فرع الردع تقدم على حساب بركان الغضب فرع ثرثار طرابلس تحت رعاية السلطان المعتوه الذى يشرف بنفسه على سير المعركة من سبع زنقات
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النتيجة كام بين فريق الردح لكاره الشعب الليبى وفريق صرصار طرابلس بقيادة هيشم التاج بربورى مع تمنياتنا بالهلاك للفريق وحظ تعيس
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