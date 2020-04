بعد إهمال أوضاعهم.. الهلال الأحمر يوزع سلات غذائية على النازحين في طرابلس

وزع الاهلال الأحمر الليبي فرع زوارة، السبت، عددًا من

السلات الغذائية على الأسر النازحة المقيمة في مدينة طرابلس.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي في تدوينة

عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هذه السلات الغذائية تم توزيعها

بالتعاون مع إدارة الأزمات والكوارث زوارة.

هذا ويعاني النازحين في مختلف مناطق ليبيا أوضاعًا أقل

ما توصف أنها مأساوية نتيجة إهمال الجهات المعنية لظروفهم الصعبة.

