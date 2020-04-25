صور.. سرت تطالب بتفويض الجيش

العنوان_سرت

مظاهرات شعبية في مدينة سرت تطالب تفويض الجيش لقيادة المرحلة المقبلة لإدارة شؤون البلاد.

يأتي ذلك عقب حديث قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، عن ضرورة التفاف الليبيين حول المؤسسة التي يرونها أصلح لقيادة البلاد وإسقاط “الاتفاق السياسي”، توالت التفويضات للمؤسسة العسكرية لإدارة شؤون البلاد.

ويوم الخميس، قال حفتر، في كلمة متلفزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إن الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب بلغ ذروته، لم يدع أمامه إلا الإعلان عن إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي وما نتج عنه من تنصيب غير مشروع لحكومة فايز السراج”.