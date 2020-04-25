الحاسي: الوضع الوبائي “مطمئن”.. وترقب نتائج 30 عينة

قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية والمتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، إن الوضع الوبائي المحلي لمناطق الحكومة الليبية، مطمئن، وفرق الرصد تعمل بشكل ممتاز.

وأضاف، الحاسي، في مؤتمر صحفي، أن معملي “كوفيد 19” في الكويفية ومركز بنغازي الطبي، تسلما 367 عينة كانت نتائجها سالبة، وهناك 30 عينة تحت الإجراء.

ودعا الحاسي المواطنين إلى المحافظة على هذه النتائج باتخاذ الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي وعدم الازدحام وعدم التنقل بين المناطق.

وأشار إلى أن اليوم الأحد، سيتم استقبال المواطنين العالقين خارج ليبيا، وستدخل أول الدفعات من منفذ امساعد وسيتم تطبيق خطة مدروسة من اللجنة الاستشارية تجاههم.

ولفت الحاسي إلى وجود فريق طبي انتقل للمعبر، حيث سيخضع جميع القادمين لتحاليل طبية ثم سيدخلون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، ويعاد إجراء الاختبارات عليهم بعد إكمال الحجر، مضيفا أن هناك أماكن علاجية لحجر العائدين المصابين بأمراض مزمنة.

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