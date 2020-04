اندلعت اشتباكات، السبت، بين الجيش وقوات الوفاق في رابش

ابوسليم ومنطقة الهضبة بالقرب من مقبرة سيدي حسين جنوب العاصمة طرابلس.

وذكرت مصادر صحفية أن الأحياء المحيطة بمنطقة أبو سليم تعرضت

لقصف بالمدفعية الثقيلة.

وأشارت المصادر إلى أن القصف بالمدفعية الثقيلة تجدد على

المناطق المحيطة بغابة النصر، لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن منطقة عين زارة

تعرضت لسقوط عدد من قذائف الهاون.

The post اشتباكات بين الجيش وقوات الوفاق في رابش أبو سليم ومنطقة الهضبة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24