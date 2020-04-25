مصدر عسكري يكشف سبب الاشتباكات في زاوية الدهماني – فيديو

قال مصدر عسكري ان الاشتباكات المسلحة التي تشهدها منطقة زاوية الدهماني وسط العاصمة طرابلس، الاحد، تأتي على خلفية مواجهات مسلحة بين قوة الردع و كتيبة ثوار طرابلس التابعة لحكومة الوفاق.

وبحسب المصدر العسكري فإن الاشتباكات المسلحة تجرى امام مقر التاجوري سابقاً، على خلفية مقتل أحد قيادات كتيبة ثوار طرابلس على يد قوة الردع الخاصة.

فيما اشارت مصادر محلية إلى أن سبب اطلاق النار يأتي على خلفية القاء القبض على القيادي محمد الأمين الحريزي التابع لكتيبة ثوار طرابلس، وردت الكتيبة بإطلاق نار من أسلحة ثقيلة.

وكانت مصادر محلية اكدت سماع اطلاق نار وتوتر في منطقة زاوية الدهماني وسط العاصمة أمام مقر إحدى الكتائب المسلحة.

فيديو | توتر وإطلاق نار كثيف قرب مقار إحدى " المجموعات المسلحة " بمنطقة زاوية الدهماني في العاصمة #طرابلس . #ليبيا #المرصد Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Saturday, April 25, 2020

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