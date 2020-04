جولة تفتيشية لجهاز الحرس البلدي طرابلس لضبط الأسعار

قام جهاز الحرس البلدي في مدينة طرابلس بجولة تفتيشية، السبت،

على المحال التجارية في منطقة عين زارة، للتأكد من الالتزام بوضع الأسعار على السلع.

وأوضح الجهاز في بيان عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه الجولة جاءت تطبيقا لقرار وزارة الاقتصاد والصناعة

بحكومة الوفاق غير المعتمدة، القاضي بتحديد أسعار 16 سلعة بينها الحليب المعقم والمبستر

والبيض واللحوم، مشيرًا إلى أن أعضاء الجهاز ضبطوا خلال الجولة كميات من السلع الغذائية

ذات الصلاحية المنتهية.

وأضاف الجهاز أن عناصر مكتب منطقة تاجوراء قاموا بإغلاق وتشميع

محلات ملابس بالشمع الأحمر بسبب مخالفتهم قرار حظر التجول الذي اتخذ كإجراء وقائي من

عدوى فيروس كورونا.

