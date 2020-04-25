طبرق تجهز 3 أماكن للحجر الصحي لاستضافة 400 عالق قادم من مصر

أشرف المجلس التسييري لبلدية طبرق، السبت على عودة العالقين الليبيين في مصر من منطقة البطنان، والبالغ عددهم 400 شخص وذلك بعد التنسيق بين البلديات الثلاث: طبرق، وبئر الأشهب و أمساعد، على ان يتم دخولهم الحجر الصحي كلا في نطاق البلدية التابعة له تحسبا من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج أبو الخطابية أن مواطني منطقة أمساعد تم تخصيص فندق الجمل كمقر للحجر الصحي لهم، بينما و استراحة خدمات الطرق السريعة لمواطني بلدية بئر الأشهب والضواحي المحيطة بها ، أما مواطني مدينة طبرق وضواحيها فتم تخصيص فندق دار السلام كمقر للحجر الصحي لهم .

كما أكد بوالخطابية ان المركز الطبي سيقوم بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين سمح لهم بالدخول خاصة المرضى منهم الذين كانوا يتلقون العلاج بمصر كمرضى القلب والكلى والأورام وغيرها على أن تكون مدة الحجر 14 يوما .