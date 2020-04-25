الحاسي يعلن عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، أحمد الحاسي، عن عدم تسجيل إصابات جديدة لفيروس كورونا لليوم السابع عشر على التوالي.

وأوضح الحاسي في مؤتمر صحفي أن معملي الكويفية ومركز بنغازي الطبي، تسلما 367 عينة كانت نتائجها سالبة، مشيرًا إلى وجود 30 عينة لم يتم فحصها بعد وفي انتظار النتائج.

وأكد الحاسي أن الوضع الوبائي المحلي في المنطقة الشرقية، مطمئن، مشيرًا إلى أن فرق الرصد تعمل بشكل ممتاز، داعيًا المواطنين إلى المحافظة على هذه النتائج باتخاذ الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي وعدم الازدحام وعدم التنقل بين المناطق.

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