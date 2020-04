قالت إدارة مستشفى الهضبة الخضراء، السبت، إنه تم

استقبال 5 جرحى نتيجة سقوط قذائف على حي دمشق.

