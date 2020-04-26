دخول أول دفعة من الليبيين العالقين في مصر بسبب كورونا إلى ليبيا عبر منفذ أمساعد

أخبار ليبيا24

وصلت إلى ليبيا أول دفعة من الليبيين العالقين في مصر إلى منفذ أمساعد البري وذلك في إطار إجلاء الليبيين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد.

وباشرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالتنسيق مع لجنة حصر وتسفير الليبيين العالقين في الساحة المصرية بالسماح بدخول الليبيين العالقين، اعتبارًا من مساء يوم السبت، وذلك بعد التنسيق مع الجانب المصري.

وقد قامت اللجنة، بتحديد أسماء 400 مواطن ليبي كدفعة أولى للعودة إلى ليبيا. وشددت لجنة حصر وتسفير الليبيين العالقين على أنه لا يحق لأي شخص السفر ما لم يكن اسمه مدرج في الكشف.

وأوضح رئيس اللجنة، أحمد النمر، أنه سيتم توفير حافلات لنقل العالقين من مدينة مطروح إلى منفذ السلوم البري.

وناشد النمر جميع العائدين، إلى الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين في نطاق بلديات أمساعد وطبرق وبئر الأشهب، والتقيد باللوائح والقوانين والإجراءات المعمول بها للوقاية من وباء كورونا.

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