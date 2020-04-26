قبائل الصيعان تفوض الدكتور سيف الإسلام القذافي بقيادة العملية السياسية في ليبيا

فوض المجلس الاجتماعي لقبائل الصيعان، السبت، الدكتور سيف الإسلام القذافي، بقيادة العملية السياسية في ليبيا وإنهاء حالة الاحتراب الداخلي وإعادة الأمن والسلم الاجتماعي في المجتمع الليبي.

وأوضح المجلس في بيان له أن الحل الذي يخدم مصلحة الشعب الليبي بجميع قبائله ومدنه هو عودة نظام الدولة الوطني الذي كان قائمًا قبل المؤامرة، مؤكدًا أن استمرار الوضع الراهن واستفحال المليشيات المسلحة المسيطرة على مفاصل الدولة يعمق الأزمة الليبية، مطالبًا بعودة النظام الوطني تحت قيادة الدكتور سيف الإسلام القذافي، مشيرًا إلى أن ذلك هو مطلب غالبية الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24