مديرية أمن النواحي الأربعة: مليشيات الوفاق قصفت منزل أحد المواطنين ببير التوتة

أعلنت مديرية أمن النواحي الأربعة، تعرض منزل أحد المواطنين، للقصف العشوائي، مساء السبت، على يد الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

وذكر مكتب العلاقات العامة لمديرية الأمن، في بيان، أن منطقة “بير التوتة” لم تسلم من القصف العشوائي اليومي، موضحًا استهداف منزل المواطن فوزي محمد أبوغمجة، بعد تعرضه للقصف العشوائي من قبل الميليشيات المارقة.

وبيّن مكتب العلاقات العامة أن القصف لم يتسبب في أي أضرار بشرية، مُبينًا أن منطقة “بير التوتة”، لا تزال تحت القصف العشوائي، وأن المدنيين الأبرياء هم من يدفعون الثمن.