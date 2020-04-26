مصدر عسكري يكشف تفاصيل جديدة وعلاقة “باشاغا” بإشتباكات “زاوية الدهماني”

كشف مصدر عسكري يكشف تفاصيل جديدة بشأن الإشتباكات المسلحة التي اندلعت في “زاوية الدهماني” بالعاصمة طرابلس، وعلاقة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بها.

وقال المصدر أن الوزير باشاغا امر قوة الردع الخاصة بالقبض على قادة ثوار طرابلس وتصفية عناصر شورى اجدابيا و بنغازي و درنة .

ووفقا للمصدر فإن البداية اليوم كانت بتصفية المتطرف “سالم نبيل يوسف الحصادي” في محور عين زارة وهو احد الفارين من مدينة درنة، وتم تصفيته بعد خروجه من محور عين زارة.

وأفاد المصدر أن قوة الردع قامت ايضا بإلقاء القبض على “محمد الامين الحريزي” الملقب بـ “التشاينا” وهو احد قيادات ثوار كتيبة طرابلس امام منزله عقب عودته من محاور طرابلس، وهو ما أكدته مصادر محلية ايضا.

وكانت مصادر محلية اكدت سماع اطلاق نار وتوتر في منطقة زاوية الدهماني وسط العاصمة أمام مقر سابق للتاجوري.

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