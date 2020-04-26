اخبار ليبيا الان عاجل

اشتباكات مسلحة في محيط منطقة السبعة

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد شهود عيان، الأحد، بوقوع اشتباكات مسلحة في محيط منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق .

وأفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بوقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة فى منطقة القبائلية في عين زارة جنوب العاصمة.

وفي وقت سابق تعرض محيط منطقة أبو سليم جنوب العاصمة لقصف بالمدفعية الثقيلة.

وتجددت مساء السبت اصوات المدفعية الثقيلة بمحيط غابة النصر، لليوم الثاني على التوالي، كما شهدت منطقة عين زارة سقوط عدد من قذائف الهاون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك