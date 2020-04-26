“البلدي الرجمة” يفوض المشير حفتر لقيادة ليبيا

أصدر الفرع البلدي الرجمة، بيانا فوض فيه المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، قيادة ليبيا وتسلم زمام الأمور .

وقال البيان، فى الوقت الذي نثمن فيه عاليا انتصارات جيشنا بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، فى معارك العز والشرف التي يخوضها ضد الزمرة الفاسدة من عملاء الاستعمار والخونة والإخوان فى طرابس الذين باعوا الوطن لمعتوه تركيا من أجل تحقيق أحلامه السابقة والمتمثلة فى الإمبراطورية العثمانية الفاشلة والتي كان همها جمع الضرائب وتجهيل الليبيين وفى آخر المطاف تم بيع ليبيبا بما يعرف باتفاقية اوشي لوزان عام 1912 إلى الاستعمار الإيطالي .

وتابع البيان، واليوم نحن سكان منطقة الرجمة نفوض للمرة الثانية المشير خليفة حفتر لأن يقود هذه المرحلة والتي تعد من أصعب المراحل التي مرت بها ليبيا خلال التاريخ المعاصر.