مصادر عسكرية: أنباء عن اسقاط طائرة مسيرة في الوشكة

أفادت مصادر عسكرية أنباءاً عن قيام منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني بإسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء منطقة الوشكة جنوب شرق مصراتة .

وتشهد محاور جنوب شرق مصراتة هدوءا حذراً حيث تراجعت حدة الاشتباكات بالمنطقة، مع استمرار التراشق بالقذائف الصاروخية من الطرفين، وفقاً لتصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم الجيش الوطني.

ويوم السبت، اسقطت دفاعات قوات الجيش الوطني، طائرة تركية مسيرة في وادي دينار بمدينة بني وليد، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً للطائرة المسيرة التي تم إسقاطها وقد تحطمت وأضرمت فيها النيران.

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