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مجلس أعيان الزنتان: فوضنا الجيش لإعادة هيبة الدولة وإنقاذ ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مجلس أعيان الزنتان، مساء السبت، تفويض قوات الشعب المسلح والقوة المساندة، تولي مسؤولية تسيير أمور البلاد.

وذكر مجلس أعيان الزنتان، في بيان له، أنه يفوض “القوات المسلحة” أيضًا في تفعيل القوانين الكفيلة بإرجاع الطمأنينة للمواطن، واستعادة الهيبة للوطن،‏ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي، وإعداد دستور للبلاد يتوافق عليه الليبيون، والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمُارس من خلالها كل مكونات الشعب الليبي حقها في التعبير، وإسهامها في بناء ليبيا للجميع وبالجميع.

ولفت إلى أن ذلك التفويض ليس استنساخًا للحكم العسكري بقدر ما هو محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد من الحروب والصراعات ووقف ما تتعرض له من إرهاب وتدخل خارجي سافر على مدى قرابة عقد من الزمان.

وأكد مجلس أعيان الزنتان في بيانه، أن هذا الموقف تحتمه المصلحة العامة، ويأتي بعد فشل مشروع الصخيرات، وارتماء قياداته في حضن الميليشيات، وفتح الباب الليبي على مصرعيه لعودة المستعمرين وتمكينهم من ثروات ليبيا في استهانة بدماء آلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ليبيا حرة مستقلة، ما دفعه للمطالبة من الداخل والخارج بإسقاط المجلس الرئاسي وسحب الاعتراف به.

وفي ختام بيانه، ذكر مجلس أعيان الزنتان: “نعلن هذا التفويض لنأمل من كافة المدن والمكونات دعم هذا التوجه الذي نرى فيه إنقاذًا لما تبقى من الوطن ولله الأمر من قبل ومن بعد”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة القائد المشير حفتر والشعب والجيش معاه ومعهم رجال الزنتان حقا خير الرجال:

    حقا اذا سألت عن الرجال
    فسأل عن الزنتان
    لقد كتبت اليكم مقال طويل في موقفكم السابق لانني لم اشك في ان اهل ليبيا لم يكتبوا عنكم هذه العبارة الا بأفعالكم الشجاعة والصالحة والتي يشهد لها الليبيون شعبكم واخوتكم الحقيقيون
    اقرأوا هذا المقال فهو هديه من شقيق عربي مصري لإخوته الشرفاء الشعب الليبي كافة
    ورجال الزنتان وأهلهم خاصة
    وأعلموا ان شاء الله ستنضف ليبيا من الاتراك والخونة الساقطين اللذين وأتوا باردوغان الداعشي العثماني المحتل وعصابته المجلس الصوري المزيف المحتل والسراق لاموال وبترول الليبين اسقطهم شعب ليبيا صاحب الشرعية ينزعها من الفاسد الخائن لبلاده وارضه وشعبه
    ويعطي الصلاحية والشرعية لمن يراه صالحا وليس فردا وانما للشعب وللجيش وقائده في هذه المرحله الحرجة والعصيبة من تاريخ ليبيا
    لتنتصر ليبيا وشعبها وأشقائها علي هذا الغازي العثماني اردوغان الذي قال ان ليبيا وسوريا ومصر وشمال افريقيا هم ميراث لاجدادي
    صحيح ان لم يستح اللص يفعل مايشاء
    ولكن هيهات هيهات نحن جميعا له بالمرصاد هو وخونته الذين عينهم من قبل بمؤامرة الصخيرات ولما كشفهم الشعب احضروا الحراامي اردوغان المستترين وراءه
    فأحضر عصابته من الدواعش وايضا جنود من عنده
    ولكن هيهات هيهات كلنا له بالمرصاد شعبا وجيشا وعروبة
    اقرأوا المقال السابق من مواطن عربي يحب عروبته مثل كل عربي ويغار عليها فهو هدية لكم ولكل الشعب الليبي وجيشه وقائده الابطال
    وهتنضف ليبيا من الزباله اردوغان وصيع الدواعش وجنوده وعصابته
    بإذن الله وان النصر مع الصبر
    – يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم- صدق الله العظيم

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