انوير يقتتح مصنع الأكسجين الطبي بمستشفى بني وليد العام

افتتح عميد بلدية بني وليد، سالم علي انوير، مصنع الأكسجين الطبي بمستشفى بني وليد العام، رفقة مدير المستشفى محمد الزبرة ومدير إدارة الخدمات الصحية سامي الوداني وموظفي واطباء المستشفى.

وتعدّ هذه الخطوة، أول مرة في مدينة بني وليد، بافتتاح مصنع أكسجين من هذا النوع، داخل المستشفى بعدما معاناة المستشفى مع نقص في أسطوانات الأكسجين.

ويهدف المصنع الجديد، إلى دعم الجهود الرامية لمنع انشتار فيروس كورونا، داخل المدينة، وضمن مهام اللجان المكلفة بمكافحة الفيروس.

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