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انوير يقتتح مصنع الأكسجين الطبي بمستشفى بني وليد العام

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح عميد بلدية بني وليد، سالم علي انوير، مصنع الأكسجين الطبي بمستشفى بني وليد العام، رفقة مدير المستشفى محمد الزبرة ومدير إدارة الخدمات الصحية سامي الوداني وموظفي واطباء المستشفى.

وتعدّ هذه الخطوة، أول مرة في مدينة بني وليد، بافتتاح مصنع أكسجين من هذا النوع، داخل المستشفى بعدما معاناة المستشفى مع نقص في أسطوانات الأكسجين.

ويهدف المصنع الجديد، إلى دعم الجهود الرامية لمنع انشتار فيروس كورونا، داخل المدينة، وضمن مهام اللجان المكلفة بمكافحة الفيروس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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