مشروع لتخفيف الازدحام في مدينة القبة

شارفت شركة الإمداد الليبي للمقاولات والاستثمار العقاري على الانتهاء من كافة الأعمال التمهيدية لرصف وإنارة حي سوق الثلاثاء بمدينة القبة.

ويشمل المشروع أعمال الرصف والإنارة وخطوط تصريف مياه الأمطار وذلك لوقوع الحي في منطقة منخفضة.

وسيساهم المشروع في تخفيف الازدحام بشوارع المدينة حيث يعتبر موقع هذا الحي استراتيجيا وسيفتح مسارات من خلال الشوارع الرئيسية والفرعية التي تربط الحي بعدة أحياء أخرى بالمدينة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام المتواصل من الحكومة الليبية بكافة الجوانب الحياتية التي تمس المواطن بشكل مباشر لاسيما البنية التحتية وخدمات الطرق بكافة المدن.

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