“أهل الخير” يتلمسون هموم المحتاجين في هون

تقرير| 218

يُقبل شهر رمضان ويُقبل معه المتنافسون على فعل الخير، وفي مدينة هون كان للمتطوعين دور في مساعدة المحتاجين.

وانطلقت من مقر مكتب تمكين المرأة حملة “أهل الخير” في موسمها الرابع، حيث تعمل على تقديم سلال غذائية ومواد تنظيف للأسر المحتاجة والنازحين بالمنطقة.

وشارك في الحملة عدد من أهالي المدينة وأصحاب المحلات والمتطوعين، ومكتب الزكاة وجمعية أمل الخيرية، وتنادوا جميعا لتوفير ما يمكن توفيره للعائلات التي جارت عليها ظروف الحياة القاسية.

وتمثّل رسالة هؤلاء المواطنين في أن يشعر جميع أهالي المدينة أنهم عائلة واحدة من خلال هذه المبادرة التي قدمت دون انتظار منة من أحد، وغرست ثقافة التعاون وإسعاد الآخرين في هذه الأوقات العصيبة التي تعيشها البلاد.

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