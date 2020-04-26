اخبار ليبيا الان

“أهل الخير” يتلمسون هموم المحتاجين في هون

تم النشر منذُ 18 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير| 218

يُقبل شهر رمضان ويُقبل معه المتنافسون على فعل الخير، وفي مدينة هون كان للمتطوعين دور في مساعدة المحتاجين.

وانطلقت من مقر مكتب تمكين المرأة حملة “أهل الخير” في موسمها الرابع، حيث تعمل على تقديم سلال غذائية ومواد تنظيف للأسر المحتاجة والنازحين بالمنطقة.

وشارك في الحملة عدد من أهالي المدينة وأصحاب المحلات والمتطوعين، ومكتب الزكاة وجمعية أمل الخيرية، وتنادوا جميعا لتوفير ما يمكن توفيره للعائلات التي جارت عليها ظروف الحياة القاسية.

وتمثّل رسالة هؤلاء المواطنين في أن يشعر جميع أهالي المدينة أنهم عائلة واحدة من خلال هذه المبادرة التي قدمت دون انتظار منة من أحد، وغرست ثقافة التعاون وإسعاد الآخرين في هذه الأوقات العصيبة التي تعيشها البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك