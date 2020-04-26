الخارجية الليبية: تركيا تخترق قرارات حظر توريد السلاح وتدعم الإرهابيين في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية، أن هناك دول وخاصةً تركيا لا تزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد “الميلشيات” المسلحة الإرهابية، بمختلف أنواع الأسلحة، باستخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد.

ويأتي تأكيد الوزارة، في تصريحها بشأن عملية “إيريني” التي أعلن عنها الإتحاد الأوروبي، لأجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعه للمجموعات المسلحة والإرهابية.

وطالبت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية، في تصريحها، بتفعيل قرارات مجلس الأمن، بشأن منع تهريب البشر و استغلالهم، وأكدت بأنها ستتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب .

كما أكدت الخارجية الليبية، بأنها ستواصل مساعيها من أجل إدانة و إيقاف التدخل التركي في ليبيا بحجة توقيعهم إتفاقية وصفتها بالباطلة، وأنها ستعمل على رفع الحظر عن القوات المسلحة الليبية ومنحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته.

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