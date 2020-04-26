تناحر المليشيات المسلحة في طرابلس.. اشتباكات بين الردع وثوار طرابلس

وقعت اشتباكات بين مليشيات الردع وثوار طرابلس في حي زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.
وأفادت مصادر صحفية، بأن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها اندلعت بسبب إلقاء مليشيا الردع القبض على أحد الأشخاص المعروفين داخل مليشيا ثوار طرابلس من دون إيضاح دوافع الاعتقال.
وأضافت المصادر أن تحرك مليشيا الردع ضد مليشيا ثوار طرابلس، جاء بأمر من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي بشاغا، الذي ما يزال على خلاف كبير مع مليشيا ثوار طرابلس ومليشيا النواصي.
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