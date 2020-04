درنة.. استكمال تجهيز مركز العلاج الطبيعي بالمدينة

قالت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، السبت، إنها تابعت انطلاق

العمل الفعلي بمركز العلاج الطبيعي بمدينة درنة بعد انتهاء اعمال التوسعة والإنشاء

والتطوير.

وأوضحت إدارة الإعلام بالوزارة في تدوينة عبر موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم تجهيز مركز العلاج الطبيعي درنة بكافة

التجهيزات الطبية العالية الخاصة لتلبية احتياجات المرضى واستكمال الوحدات العلاجية

وتوفير كافة التجهيزات الطبية.

وأشادت صحة المؤقتة بكافة الجهود المبذولة من قبل إدارة الخدمات

الصحية درنة والأطقم الطبية والفنية.

