أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الأحد، بتمكن

منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش من إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الهيشة

الجديدة شرق مصراتة.

وأوضحت الشعبة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها حاولت استهداف تمركزات

لقوات الجيش في الهيشة الجديدة.

هذا وتنفذ الطائرات التركية المسيرة غارات جوية على

مختلف المناطق في ليبيا بشكل مستمر، يسقط على أثرها قتلى وجرحى.

The post شعبة الإعلام الحربي: الجيش أسقط طائرة تركية مسيرة شرق مصراتة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24