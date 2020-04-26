منظمة بصمة شباب بزليتن تعلن عن حملتها لمساعدة قرابة 3500 عامل أفريقي

أعلنت منظمة بصمة شباب للتنمية والعمل التطوعي في مدينة زليتن، أنها تعمل على تجهيز وتنظيم حملة إفطار صائم لعامها السادس على التوالي تحت شعار: مع بصمة الخير فطورك غير.

وتستهدف الحملة هذا العام، العمالة الوافدة، بما يقارب 3500 عامل.

ودعت منظمة بصمة شباب للتنمية والعمل التطوعي، إلى المساهمة في حملتها، لأجل إنجاحها وتوفير المساعدات لمن يحتاجها.

وأشارت بلدية زليتن، أن الحملة ستعمل على توزيع الإفطار على العمالة من الجنسية الأفريقية، نظرا لإحتياجهم وعدم مقدرتهم لتوفير إفطارهم وخاصة في ظل توقف عملهم.

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