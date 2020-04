أفاد شهود عيان، الأحد، بتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة

على محيط منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.

