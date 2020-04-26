الهلال الأحمر زوارة يوزع مساعدات غذائية على النازحين بالمدينة

أفادت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أن فرع الهلال الأحمر في مدينة زوارة، قام بتوزيع سلة غذائية متكاملة لنازحين مدينة طرابلس المقيمين بالمدينة، بالتعاون مع إدارة الازمات والكوارث زوارة.

وفي أوباري، قام فرع الهلال الأحمر الليبي، بتوزيع سلات غذائية للنازحين من مدينة مرزق، مع حلول شهر رمضان المبارك، بدعم من جمعية طمزين الخيرية وأهالي منطقة القرية ومتطوعي الهلال الأحمر.

وفي وقت سابق، عقدت الأمانة العامة للهلال الأحور الليبي، الاجتماع الأول بينها وبين ونظمة اليونسيف للطفولة الخاص بمشروع الاستعداد والإستجابة الإنسانية في، حالة الطوارئ عبر شبكة الإنترنت، نظرا للإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

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