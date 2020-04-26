الممثل السامي الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا يدعون الأطراف الليبية إلى استئناف المحادثات

أخبار ليبيا24 – سياسة

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا ، جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الاستلهام بروح شهر رمضان الفضيل، والانخراط في استئناف المحادثات من أجل وقف إطلاق النار بشكل حقيقي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم السبت عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو.

ودعا البيان، جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى الاستلهام بروح شهر رمضان الفضيل، والانخراط في استئناف المحادثات من أجل وقف حقيقي لإطلاق النار على أساس مشروع اتفاق اللجنة العسكرية في 23 فبراير الماضي، وفي ضوء الحل السياسي للصراع، وتوحيد جهودهم لمواجهة العدو المشترك الذي تمثله مخاطر الوباء الحالي لمصلحة البلد بأسره.

وأكد البيان، أن الصراع في ليبيا لا يزال مستمرا بلا هوادة، والتطورات خلال الأسابيع الأخيرة زادت المخاوف، ولا سيما إزاء الوضع بين السكان الليبيين الذين طالت معاناتهم.

وقال الموقعون على البيان: “كمشاركين في عملية برلين وفي التزام متجدد باستنتاجات برلين، وفي بداية شهر رمضان الفضيل، نريد أن نضم أصواتنا إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس وممثلته الخاصة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز في دعوتهما لهدنة إنسانية في ليبيا.

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