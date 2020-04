منظمة بصمة شباب في زليتن تعلن عن حملة لإفطار الصائمين في رمضان

أعلنت منظمة بصمة شباب للتنمية والعمل التطوعي في مدينة زليتن،

السبت، أنها تعمل على تجهيز وتنظيم حملة إفطار صائم لعامها السادس على التوالي، داعية

إلى المساهمة في هذه الحملة، لإنجاحها وتوفير المساعدات لمن يحتاجها.

وتستهدف الحملة المنظمة تحت شعار “مع بصمة الخير فطورك

غير” هذا العام، العمالة الوافدة، بما يقارب 3500 عامل.

من جانبها قالت بلدية زليتن إن الحملة ستقوم بتوزيع الإفطار

على العمالة من الجنسية الأفريقية، نظرا لاحتياجهم وعدم مقدرتهم على توفير إفطارهم

وخاصة في ظل توقف عملهم.

