السراج يمدد حظر الملاحة الجوية 15 يوما إضافية

أخبار ليبيا24 – متابعات

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تمديد حظر الملاحة الجوية على الطيران المدني بجميع المطارات لمدة 15 يومًا إضافية اعتبارًا من اليوم السبت.

ويستثنى من القرار، الذي نشرته مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق على صفحتها في “فيسبوك” السبت، الوفود الرسمية وحالات الجرحى التي تتطلب علاجهم بالخارج، إضافة إلى عمليات الشحن الجوي.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن في 14 مارس الماضي، حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد، وقرر إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية اعتبارًا من 16 مارس، وذلك ضمن إجراءات احترازية شملت غلق المساجد ومراكز التجمعات والأسواق وتعليق الدراسة.

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