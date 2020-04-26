الحرس البلدي طرابلس يعلن إغلاق محال ملابس ومواد غذائية

أعلن الحرس البلدي في طرابلس إغلاق عدد من المحال التي تبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو محظورة، ومحال بيع ملابس، ومقهي، أمس السبت، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وفي تاجوراء، جرى إغلاق عدد من محال بيع الملابس بالشمع الأحمر وإحالة أصحابها للتحقيق وذلك لمخالفتهم قرار الحظر التجول، كما جرى قفل مقهى مخالف لقرار الحظر وإحالة صاحبه للتحقيق، حسب صفحة المجلس على موقع «فيسبوك».

أما في عين زارة، فأغلق أعضاء الحرس محلاً لبيع المواد الغذائية ضبط داخله مواد منتهية الصلاحية معروضة للبيع، كما أنه مخالف لقرار الحظ، كما تم إلزام اصحاب المحال الغذائية والقصابين في المنطقة بوضع الأسعار المحدد سعرها بالقرار رقم 101 لسنة 2020 بمكان بارز. وحذر الحرس البلدي من اتخاذ أقسى العقوبات مع كل من يخالف ذلك.

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