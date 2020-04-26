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خارجية الوفاق تتهم الجيش باستخدام الغازات السامة في محاور القتال

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اتهمت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قوات الجيش باستخدام غازات سامة في الاشتباكات بمحاور العاصمة طرابلس.
و أوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن أحد المصورين الكنديين وأثناء تغطيته للمعارك، قد لاحظ تغيرات عدة على قوات الوفاق عقب قصف للجيش بمحاور صلاح الدين، مؤكدا إصابتهم بحالة من الاختناق وضيق التنفس والقيء عقب الاستهداف، في إشارة إلى استخدام الأخير لغاز سام محظور عالمي، وفقا للبيان.
هذا و كان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، قد اتهم في وقت سابق، قوات الجيش باستخدام القنابل المحرمة دوليا في القصف على العاصمة طرابلس.

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تعليقات

  • The Turkish MIT informative and agents in Tripoli & Misrata plus the evil & satanic the savage & CULT group – Brother/Sister-blood-hood of ShawaTeen are injecting so false accusations to open doors to the invaders & the Turkish criminals to commit so serious crimes and use all forbidden tools to encounter the great & true Libyans
    Hence, those savages (TRAITORS) have sold the pure Libyan soil to diseased TURKS and no surprise to see them now come up with anything to keep them in power and support the damn TURKS
    Even in Ramadan the devils of the non-Muslim- brother-blood-hood of EVIL are
    loose & not chained to kill more and commit more crimes
    Angels shall fall down and protect the RIGHT- the people of LIBYA

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  • يتنفسون الكذب للتغطية على جرائمهم الموثقة فى صبراته من قتل وحرق ونهب وهمجية داعشية ولو كان الجيش الليبى يملك هذه الاسلحة لما كان استخسرها فى مدينة مصراته الصهيونية فهى اولى بها

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