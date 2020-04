خارجية الوفاق تتهم الجيش باستخدام الغازات السامة في محاور القتال

اتهمت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قوات الجيش باستخدام غازات سامة في الاشتباكات بمحاور العاصمة طرابلس.

و أوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن أحد المصورين الكنديين وأثناء تغطيته للمعارك، قد لاحظ تغيرات عدة على قوات الوفاق عقب قصف للجيش بمحاور صلاح الدين، مؤكدا إصابتهم بحالة من الاختناق وضيق التنفس والقيء عقب الاستهداف، في إشارة إلى استخدام الأخير لغاز سام محظور عالمي، وفقا للبيان.

هذا و كان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، قد اتهم في وقت سابق، قوات الجيش باستخدام القنابل المحرمة دوليا في القصف على العاصمة طرابلس.

