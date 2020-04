“مكافحة الأمراض”: حصيلة إصابات فيروس كورونا حتى الآن 61 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، آخر ما وصل إليه الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا حتى تاريخ 25 أبريل 2020.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا بلغ 61 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات حالتين فقط، وعدد الإصابات النشطة 41 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 18 حالة.

