سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، بلديات الجنوب، معدات وأجهزة طبية لافتتاح مختبرات فحص عينات حالات الإشتباه بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المختبرات ستكون في سبها وأوباري ومرزق وغات ووادي عتبة وذلك لرفع جاهزية المستشفيات الواقعة بالجنوب لمواجهة تفشي الفيروس.

