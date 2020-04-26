أعلنت مديرية أمن طبرق توافد الليبيين العالقين بمصر إلى ليبيا عبر منفذ امساعد البري تنفيذيا لقرار القائد العام للقوات المسلحة ووفقا لتعليمات للجنة العليا لمواجهة كورونا.

وكانت مديرية أمن طبرق أكدت أن اللجنة الفرعية طبرق لمواجهة وباء كورونا أكدت إمكانية إعادة اكثر من 400 مواطن ليبي من العاقلين بمصر عن طريق منفذ امساعد البري حيث تم استجار 35 حافلة لتخصص لنقل المواطنين من منفذ امساعد الحدودي إلى طبرق والبلديات المجاورة

وقام رئيس اللجنة الفرعية عميد ميلود جواد بالترتيب مع مجموعة من فنادق المدينة المختلفة لاستقبال المواطنين الوافدين لتكون كمقرات للحجر الصحي كما تم تخصيص وتجهيز مقر الحجر الصحي بالتنسيق مع مركز طبرق الطبي والخدمات الصحية لاستقبال الحالات المصابة.