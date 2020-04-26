العباني: سفينة الوطن جنحت بسبب تغلغل جماعة الإخوان المسلمين بكافة مفاصل الدولة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن تفويض السلطة مفهوم قديم حديث فالسلطة المصطلح اللغوي المشتق من سلطان الذي تميز بالقدرة على إتخاذ القرار وتنفيذ ما يقرره وفض النزاع حول ما ينشأ حوله من نزاع.

العباني أوضح في تدوينه له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن مفهوم السلطة هو القدرة أو المكنة على إتخاذ القرارات وتنفيذها والفصل في ما ينشأ حولها من نزاعات، وقد تطور مفهوم السلطان مع المفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان بحيث أصبح المواطن الإنسان ذاته سلطاناً وقامت فكرة الحكمانية على حق المواطن في الحكم بإعتباره السلطان وفكرة تفويض الجموع لسلطتهم لفرد أو مؤسسة لممارسة السلطة نيابة عنهم بموجب تفويض سلطتهم لمن يتولى إدارة شؤونهم.

وعلق على دعوة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر إلى تفويض السلطة لأحد المؤسسات معتبراً أنها تأتي في إطار تدني أداء المؤسسات المفوض لها السلطة وتعددها وإنقسامها وإزدواجيتها وإستشراء الفساد والروتين المقيث فيها الأمر الذي أطال عمر المراحل الإنتقالية وسمح بتسرب الإرهاب وسطوة المليشيات المسلحة وتغلغل الإخوان المسلمين في كافة مفاصل الدولة الأمر الذي أدى إلى جنَوح سفينة الدولة ذاتها مما أعاق ما تبذله القوات المسلحة من جهود لإعادة تطهير المدن والقرى ودحر الإرهاب الذي إتخذ من ليبيا وكرا له وبحيث تتولى المؤسسة المفوض لها إدارة الشأن العام لفتره إنتقالية تكفي لتطهير البلاد ولصياغة الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وبيّن أن تفويص السلطة للمؤسسة العسكرية المتمثلة في القياده العامة للقوات المسلحة التي تملك القدرة والإمكانية والإنضباط، يعطي ديناميكية وسرعة أكبر في القيام بمهام إدارة الشأن العام والقضاء على الفساد والفوضى الناتجة على إستيلاء تيار الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة والإنتشار الكبير للسلاح وإمتشاقه من قبل المليشيات المؤدلجة وإتخاذ قوى الإرهاب من المدن والقرى الليبية وكراً لها يهدد إستقرارها وأمن وسلامة دول الجوار وإتخاذ كل ما من شأنه تحقيق سرعة الإنتقال بحالة الدولة من الفوضى والصراع المسلح إلى دولة مدنية قوامها الدستور والتداول السلمي على السلطة.

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