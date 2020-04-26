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العباني: سفينة الوطن جنحت بسبب تغلغل جماعة الإخوان المسلمين بكافة مفاصل الدولة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن تفويض السلطة مفهوم قديم حديث فالسلطة المصطلح اللغوي المشتق من سلطان الذي تميز بالقدرة على إتخاذ القرار وتنفيذ ما يقرره وفض النزاع حول ما ينشأ حوله من نزاع.

العباني أوضح في تدوينه له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن مفهوم السلطة هو القدرة أو المكنة على إتخاذ القرارات وتنفيذها والفصل في ما ينشأ حولها من نزاعات، وقد تطور مفهوم السلطان مع المفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان بحيث أصبح المواطن الإنسان ذاته سلطاناً وقامت فكرة الحكمانية على حق المواطن في الحكم بإعتباره السلطان وفكرة تفويض الجموع لسلطتهم لفرد أو مؤسسة لممارسة السلطة نيابة عنهم بموجب تفويض سلطتهم لمن يتولى إدارة شؤونهم.

وعلق على دعوة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر إلى تفويض السلطة لأحد المؤسسات معتبراً أنها تأتي في إطار تدني أداء المؤسسات المفوض لها السلطة وتعددها وإنقسامها وإزدواجيتها وإستشراء الفساد والروتين المقيث فيها الأمر الذي أطال عمر المراحل الإنتقالية وسمح بتسرب الإرهاب وسطوة المليشيات المسلحة وتغلغل الإخوان المسلمين في كافة مفاصل الدولة الأمر الذي أدى إلى جنَوح سفينة الدولة ذاتها مما أعاق ما تبذله القوات المسلحة من جهود لإعادة تطهير المدن والقرى ودحر الإرهاب الذي إتخذ من ليبيا وكرا له وبحيث تتولى المؤسسة المفوض لها إدارة الشأن العام لفتره إنتقالية تكفي لتطهير البلاد ولصياغة الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وبيّن أن تفويص السلطة للمؤسسة العسكرية المتمثلة في القياده العامة للقوات المسلحة التي تملك القدرة والإمكانية والإنضباط، يعطي ديناميكية وسرعة أكبر في القيام بمهام إدارة الشأن العام والقضاء على الفساد والفوضى الناتجة على إستيلاء تيار الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة والإنتشار الكبير للسلاح وإمتشاقه من قبل المليشيات المؤدلجة وإتخاذ قوى الإرهاب من المدن والقرى الليبية وكراً لها يهدد إستقرارها وأمن وسلامة دول الجوار وإتخاذ كل ما من شأنه تحقيق سرعة الإنتقال بحالة الدولة من الفوضى والصراع المسلح إلى دولة مدنية قوامها الدستور والتداول السلمي على السلطة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الاخوان شر خلق الله فهم صنيعة الانجليز عن طريق عمليهم حسن البنا الذى قال الحقيقة قبل ان يقتلوه باسبوع فى مؤتمر صحفى بعد مقابلة ملك مصر عقب قتل الخوان للنقراشى رئيس الوزراء قال حسن البنا عن اخوانه انهم ليسوا اخوان ولا مسلمين فقتلوه ومشوا فى جنازته وقالوا عنه الامام الشهيد وهم من ردوا الجميل للسادات الذى اخرجهم من السجون واردوه قتيل طمعا فى الاستيلاء على السلطة وظلوا يتآمروا على كل من يحكم حتى حكموا هم فكان حكما صهيونيا سنة سوداء الا ان اسقطهم الشعب المصرى وحبس مرشدهم الضال وزبانيته فى السجون منذ سبع سنوات وفى السودان حكم الخوان فاعادوها الى القرون الوسطى وثار الشعب السودانى واسقط حكم المشير البشير الاخوانى الحقير وزف قيادات الخوان فى شوارع الخرطوم فى سيارات نقل الحيوانات فمتى يتم زفة خوان ليبيا ام انهم اغبياء اختاروا ان يدفنوا فى مقابر جماعية

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  • أخطر تنظيم إرهابى عالمى هو المسمى تنظيم الإخوان فهم لا اخوان ولا مسلمين بل خوارج مارقين والإسلام منهم بريء فهم صنيعة الإنجليز وتجاوزا كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم واعتنقوا فكر ضال مؤسسه شخص يصىلح فى الساعات ويهودي اسمه حسن الساعاتي وذلك لتخريب الإسلام والقضاء على الأمة العربية ومقدراتها ونشر الفوضى ليحكموا من خلالها الشعوب باسم الدين وهو دين الخوارج المثمثل فى قطع الرؤوس ولعب الكرة بها وعمل محاكم رؤؤساءها من الجهلاء والبلطجية وشاهدناهم ماذا فعلوا فى درنة وبنغازي وكيف ايدهم المجرم المقريف وابوشاقور وغيرهم من عراب الإخوان الفاسدين عملاء الصهيونية .

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