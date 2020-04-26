شركة الكهرباء توضح سبب الانقطاع المتكرر للتيار في عدد من المناطق

قالت الشركة العامة للكهرباء إن الانقطاع المتكرر للتيار في عدد من المناطق يعود إلى خروج عدد من وحدات التوليد بمحطتي توليد رئيسيتين نتيجة للنقص الشديد في إمدادات الوقود بمختلف أنواعه من غاز وسائل خفيف وسائل ثقيل؛ وذلك بسبب قفل صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وأوضحت الشركة في بيان منتصف ليلة أمس السبت، أن قفل صمام الغاز في سيدي السائح اضطر الشركة إلى الانتقال للتشغيل بالوقود السائل غير المتوفر بالكميات المطلوبة، مشيرة إلى تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط أن عدم توافر الوقود السائل يعود إلى «إقفال الحقول النفطية، وتدني حجم المخصصات للميزانية التشغيلية للمؤسسة».

وأكد البيان أن «فتح تزويدات الغاز مهم للغاية، وأنه بإعادة فتح الصمام سيتم تشغيل جميع الوحدات وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي، ولن يكون هناك عجز في هذه الفترة»، مشيرة إلى أن الاعتماد الخاص بتشغيل وحدات التوليد بالوقود السائل يكلف الدولة مبالغ مضاعفة مقارنة بتكلفة استخدام الغاز .

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