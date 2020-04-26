المرصد السوري: 7400 من مرتزقة أردوغان وصلوا ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تركيا جنّدت قرابة 10 آلاف مقاتل للحرب في طرابلس، مشيراً إلى أن “أعداد المقاتلين المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 7400 مرتزق، بينهم مجموعة غير سورية. في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند”.

كما أشار المرصد إلى أن هناك مئات من المقاتلين يستعدون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من فصائل ما يعرف باسم “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة، بأمر من الاستخبارات التركية، لافتا إلى وجود رفض من قبل بعض الفصائل للانتقال إلى ليبيا، إلا أن الفصائل الرافضة تتعرض لضغوط كبيرة، وتهديد بإيقاف الدعم عنها لإجبارها على إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.