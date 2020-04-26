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المرصد السوري: 7400 من مرتزقة أردوغان وصلوا ليبيا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تركيا جنّدت قرابة 10 آلاف مقاتل للحرب في طرابلس، مشيراً إلى أن “أعداد المقاتلين المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 7400 مرتزق، بينهم مجموعة غير سورية. في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند”.

كما أشار المرصد إلى أن هناك مئات من المقاتلين يستعدون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من فصائل ما يعرف باسم “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة، بأمر من الاستخبارات التركية، لافتا إلى وجود رفض من قبل بعض الفصائل للانتقال إلى ليبيا، إلا أن الفصائل الرافضة تتعرض لضغوط كبيرة، وتهديد بإيقاف الدعم عنها لإجبارها على إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اردوغان زعيم عصابة ارهابية دولية ويعمل عنده زعيمى داعش والقاعدة برعاية امريكية فدوره نقل الارهابيين الى المكان المطلوب من الامريكان والشغل الان على المكشوف بلا كسوف فبينما تعلن ام يكا عن مكافأة 5 مليون دولار لمن يدلى بمعلومات عن زعيم داعش الجديد وهى تعلم انه صبى عند اردوغان وان البغدادى عندما قتله الامريكان كان فى مكان تابع لسلطان الارهاب الدولى ولو كانت امريكا تحارب داعش حقا لكان اولى بها القبض على زعيم الارهاب الدولى اردوغان وممول الارهاب الدولى تميم وكفاية استخفاف بالعرب !!

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