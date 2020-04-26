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الشاطر: الدول الأوروبية تصر على أن يحكم ليبيا دكتاتور دموي

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ,وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن الدول الأوروبية تصر على أن يحكم ليبيا من وصفه بـ”دكتاتوري دموي” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) فقراءتها للوضع في ليبيا خاطئة و تداعياتها وخيمة عليها.

الشاطر أشار في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى أن هؤلاء الذين يقودون أوروبا بهذا التفكير المصلحي يفقدونها هيبتها ويمرغون قيمهم الحضارية في الوحل.

وأضاف “فوضوه ليحكمكم ان كنتم ترونه أهلا للحكم. أما نحن فلا” حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • أنت يا شاطر دكتاتور في حد ذاتك . كرسي عضو مازلت متشبث به من سنة 2012 . ولا تريد التزحزخ منه حث الموت وتتكلم عن الدكتاتورية أخرس افظل لك . جميعكم خائنون لمن انتخبكم لانكم لم تقدموا لهم سوى الفساد والقتال وجلب المرتزقة ونهب خيرات البلاد . اللعنة ستلحقكم إلى يوم القيامة . بماذا تجيبون الله يوم حسابكم . كم سنة تفصلكم عن الموت . لن تنفعكم لا أموالكم ولا أولادكم ولا مناصبكم . 6 ملايين من الابرياء لهم حقوق عليكم . ياويلكم من ما جركم الشيطان والنفس والهوى له .

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  • متخلف عقلى يريد ان يحكم ليبيا زعيم الارهاب العالمى اردوغان الذى يدير تنظيمى داعش والقاعدة علنا بنقل الارهابيين الى ليبيا علنا وبلا حياء راينا اسرى منهم فى قبضة الجيش الوطنى اعترفوا بنقلهم بواسطة تركيا الى ليبيا طبعا بضوء اخضر امريكى وصمت اوربى وعربى ولكن فى النهاية سيتم ابادتهم كما حدث لامثالهم فى سيناء على يد الجيش المصرى واليوم فى ليبيا سيتم ابادتهم على يد الجيش الوطنى كما تم ابادة اخوانهم فى بنغازى ودرنة ولامكان للخوان المجرمين فهم اكثر المجرمين دموية راينا باعيننا ما فعلوه فى صبراته من همجية قتل ونهب وحرق بينما دخل الجيش الوطنى هذه المدن بترحاب من اهلها وغدا سيطرد هؤلاء المجرمين

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  • ياشطط انت واخوانك المجرمين اخر من يتحدث عن الدموية والجرائم فلم ترى ليبيا اكثر منكم بربرية وهمجية فقبل عملية الكرامة كان قطع الرقاب وسفك الدماء والحرق والنهب على يديكم منتشر فى كل مكان انظر الان الى برقة وفزان تعيشان فى امان مثل مصر والسودان التى تخلصت من الخوان اما فى المناطق التى لايزال يعمل الجيش على تحريرها فنرى تناحر بين مليشيات كما فى غوط الشعال بين قوات الردح وثرثار طرابلس ونرى مرتزقة من سوريا يتحكمون فى الشعب الليبى ونرى دواعش وقاعدة ترفع راياتها السوداء ياابوالغبياء من خرفان ماء انتم وباء مصيره الفناء على يد المنتصر بالله المشير خليفة حفتر قضى الامر

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