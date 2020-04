نقابة عمال النفط ترفض تلميح الشركات بصرف جزء من مرتبات مارس

طالبت النقابة العامة لعمال النفط، السبت، جميع الشركات النفطية المتأخرة في سداد مرتبات الموظفين التابعين لها عن شهر مارس، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرتبات وإحالتها للجهات المعنية تمهيدا لإرفاقها في حساباتهم في أقرب وقت.

وأكدت النقابة في بيان لها، على رفضها لما قامت به الشركات من تلميح حول إمكانية صرف جزء من المرتبات أو ايقافها، مطالبة بضرورة تولي مؤسسة النفط مسؤولياتها تجاه العاملين في قطاع النفط.

