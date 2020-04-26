مؤسسة ملتقى الحوار: قوات الوفاق خرقت الهدنة في ليبيا

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الأحد، خرق قوات حكومة الوفاق المتحالفة مع النظام التركي للهدنة الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا، وقيامها باستهداف المدنيين بقصف مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.
ودعت مؤسسة ملتقى الحوار بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع بواجباتها و”إدانة الإرهابيين الحقيقيين والتحقيق فى جرائمهم ضد المدنيين خلال محاولتهم السيطرة على تلك المدن خلال فترة الهدنة.
وطالبت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة بتصعيد الأمر إلى مجلس الأمن وإصدار قرار بإدانة حكومة الوفاق وميلشياتها المسلحة والبدء فى التحقيق بجرائمهم وتحويل المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية المنوط بها وفقا لقرار المجلس رقم 1970 لعام 2011 التحقيق بجرائم الحرب في ليبيا.
وكانت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، قد أعلنت وقف إطلاق النار فى ليبيا وإعلان هدنة إنسانية مع بدء شهر رمضان وفرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلاّ أن القوات التابعة لحكومة الوفاق قامت بخرق الهدنة واستغلالها لفرض سيطرتها بالقوة على مزيد من الأراضي مستغلة التزام الجيش الوطني الليبي بالهدنة الدولية وهو الأمر الذى عرّض حياة المدنيين في تلك المدن للخطر.
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