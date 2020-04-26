اخبار ليبيا الان

مؤسسة ملتقى الحوار: قوات الوفاق خرقت الهدنة في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الأحد، خرق قوات حكومة الوفاق المتحالفة مع النظام التركي للهدنة الدولية التي ‏ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا، وقيامها باستهداف المدنيين بقصف مدينة ‏ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

ودعت مؤسسة ملتقى الحوار بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع ‏بواجباتها و”إدانة الإرهابيين الحقيقيين والتحقيق فى جرائمهم ضد المدنيين ‏خلال محاولتهم السيطرة على تلك المدن خلال فترة الهدنة. ‏

وطالبت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة بتصعيد الأمر إلى مجلس الأمن ‏وإصدار قرار بإدانة حكومة الوفاق وميلشياتها المسلحة والبدء فى التحقيق ‏بجرائمهم وتحويل المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية المنوط بها وفقا ‏لقرار المجلس رقم 1970 لعام 2011 التحقيق بجرائم الحرب في ليبيا. ‏ 

وكانت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، قد ‏أعلنت وقف إطلاق النار فى ليبيا وإعلان هدنة إنسانية مع بدء شهر ‏رمضان وفرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلاّ أن ‏القوات  التابعة لحكومة الوفاق  قامت بخرق ‏الهدنة واستغلالها لفرض سيطرتها بالقوة على مزيد من الأراضي مستغلة ‏التزام الجيش الوطني الليبي بالهدنة الدولية وهو الأمر الذى عرّض حياة ‏المدنيين في تلك المدن للخطر.‏

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك